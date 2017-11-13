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В мире

Беженец из Сирии арестован в Берлине за изнасилование пони

время публикации: 12 ноября 2017 г., 16:10 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 17:14 блог версия для печати фото
Беженец из Сирии арестован в Берлине за изнасилование пони

Полиция Берлина арестовала 23-летнего беженца из Сирии по подозрению в изнасиловании пони в детском зооуголке.

По информации издания Berliner Morgenpost инцидент произошел в прошлую пятницу в парке Герлицер. Няня, гулявшая в парке с маленьким мальчиком, заметила, как на детской ферме взрослый мужчина склонился над пони. Она сфотографировала насилие над животным и сообщила о случившемся сотрудникам парка.

Когда насильник понял, что ему грозит арест, он попытался сбежать. Но благодаря фотографиям, сделанным няней, насильник был опознан и задержан охранниками парка еще до приезда полиции.



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