Беженец из Сирии арестован в Берлине за изнасилование пони

Полиция Берлина арестовала 23-летнего беженца из Сирии по подозрению в изнасиловании пони в детском зооуголке.

По информации издания Berliner Morgenpost инцидент произошел в прошлую пятницу в парке Герлицер. Няня, гулявшая в парке с маленьким мальчиком, заметила, как на детской ферме взрослый мужчина склонился над пони. Она сфотографировала насилие над животным и сообщила о случившемся сотрудникам парка.

Когда насильник понял, что ему грозит арест, он попытался сбежать. Но благодаря фотографиям, сделанным няней, насильник был опознан и задержан охранниками парка еще до приезда полиции.





