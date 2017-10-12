Foreign Policy: США намерены выйти из состава UNESCO после нападок на Израиль

Американское издание Foreign Policy пишет, что власти США планируют официально объявить о выходе из UNESCO – Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры. По сведениям автора публикации Колама Линча, об этом решении может быть объявлено уже на следующей неделе.

Как отмечается в статье, Вашингтон руководствуется двумя мотивами: стремлением к экономии финансовых средств и желанием выразить таким образом протест против принятия в UNESCO антиизраильских резолюций.

В то же время, по сведениям Foreign Policy, США намерены сохранить свое присутствие в UNESCO в качестве государства-наблюдателя.

В публикации говорится, что вопрос о выходе США из UNESCO, поднятый госсекретарем Рексом Тиллерсоном, обсуждался несколько недель назад в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. В частности, этот вопрос поднимался на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Объявление об этом решении откладывалось до выборов нового генерального директора UNESCO, которые должны состояться на этой неделе. Основными кандидатами являются Одри Азулай (Франция) и Хамад бин Абдулазиз аль-Кауари (Катар). Париж просил Вашингтон поддержать их кандидата и рассчитывает, что США все же не выйдут из состава UNESCO в период, когда агентство переживает кризисный период.

Foreign Policy напоминает, что в 1984 году, в разгар "холодной войны", президент США Рональд Рейган инициировал выход своей страны из UNESCO, считая эту организацию идеологическим союзником СССР. В 2002 году, когда президентом был Джордж Буш-младший, США вновь присоединились к UNESCO.

В 2011 году, уже при Бараке Обаме, Соединенные Штаты сократили финансирование UNESCO более чем на 80 миллионов долларов в год (22% совокупного бюджета организации) после того, как в состав агентства была принята Палестина, не признаваемая государством в Вашингтоне. Тем не менее США сохранили членство в UNESCO и право голоса в исполнительном совете этой организации. На этом фоне формальная задолженность американцев перед UNESCO растет и уже превысила 500 миллионов долларов. В случае выхода из агентства США смогут не выплачивать эту задолженность.

Главным идеологическим мотивом выхода США из UNESCO является серия антиизраильских резолюций, принятых этой организацией за последние годы.

7 июля 2017 года UNESCO провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру Праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение. Ранее Комитет всемирного наследия UNESCO проголосовал за резолюцию, отрицающую суверенитет Израиля над Старым городом Иерусалима и осуждающую проведение раскопок в исторической части израильской столицы. В ответ на эти решения Израиль резко сократил свое участие в финансировании UNESCO.





