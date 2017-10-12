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В мире

США вышли из состава UNESCO в связи с нападками на Израиль

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 20:05 блог версия для печати фото
США вышли из состава UNESCO в связи с нападками на Израиль
США вышли из состава UNESCO в связи с нападками на Израиль
США вышли из состава UNESCO в связи с нападками на Израиль

Госдепартамент США официально объявил о выходе из UNESCO – Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Согласно официальному заявлению американского госдепартамента, которое было вручено в четверг, 12 октября, генеральному директору UNESCO Ирине Боковой, данное решение было принято в связи с "растущими задолженностями UNESCO, необходимостью провести в организации фундаментальные реформы и предвзятым отношением к Израилю".

Ранее американское издание Foreign Policy писало, что данное решение обусловлено в том числе стремлением к экономии финансовых средств. В настоящее время США ежегодно переводят в фонд UNESCO 80 миллионов долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольно "непропорциональной" долей участия США в финансировании международных институтов.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. После этого США рассчитывают продолжить сотрудничество с UNESCO в качестве постоянного наблюдателя.

Руководство UNESCO выразило "глубокое сожаление" в связи с выходом Соединенных Штатов.

Вскоре после заявления американского госдепартамента глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение израильскому МИДу подготовиться к процессу выхода из организации одновременно с США.

7 июля 2017 года UNESCO провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру Праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение. Ранее Комитет всемирного наследия UNESCO проголосовал за резолюцию, отрицающую суверенитет Израиля над Старым городом Иерусалима и осуждающую проведение раскопок в исторической части израильской столицы. В ответ на эти решения Израиль резко сократил свое участие в финансировании UNESCO.

Вопрос о выходе США из UNESCO, поднятый госсекретарем Рексом Тиллерсоном, обсуждался несколько недель назад в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. В частности, этот вопрос поднимался на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Объявление об этом решении откладывалось до выборов нового генерального директора UNESCO, которые проходят на этой неделе. Основными кандидатами считаются Одри Азулай (Франция) и Хамад бин Абдулазиз аль-Кауари (Катар). Париж просил Вашингтон поддержать их кандидата и рассчитывал, что США все же не выйдут из состава UNESCO в период кризиса.

Напомним, США является одним из государств-основателей UNESCO. В 1984 году, в разгар "холодной войны", президент США Рональд Рейган инициировал выход своей страны из UNESCO, считая эту организацию идеологическим союзником СССР. В 2002 году, когда президентом был Джордж Буш-младший, США вновь присоединились к UNESCO.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 октября 2017 г.
Foreign Policy: США намерены выйти из состава UNESCO после нападок на Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 11 октября 2017 г.
UNESCO отложило на полгода рассмотрение антиизраильских резолюций
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 октября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 31 августа 2017 г.
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