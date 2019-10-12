В ЮАР в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс

В конце минувшей недели в Йоханнесбурге (ЮАР) в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс, сообщает Times of Israel.

Согласно сведениям, полученным местными СМИ от полиции, грабители ворвались в дом супругов Уилкс, поднявшись на крышу и пробив дыру в потолке. Преступники выбрали момент, когда Мира осталась дома одна (ее муж ушел в синагогу), и напали на 46-летнюю женщину. Грабители нанесли ей 12 ран, а затем перерезали горло. Они унесли с собой два ноутбука и мобильный телефон.

Полиции пока не удалось задержать преступников. Сообщается, что Мира Уилкс родилась в Израиле, в юности переехала в Австралию, откуда позже перебралась в ЮАР. Как психолог она была известна своими исследованиями в области преступлений на почве ненависти, психологических травм и перенесенного насилия.





