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NEWSru.co.il :: В мире12 октября 2019 г., 11:13

В ЮАР в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс

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В ЮАР в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс В ЮАР в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс
 
   
 
 
В ЮАР в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс
iStock. Фото: pavalena Фото 1 из 2

 
   
 
 
В ЮАР в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс

В конце минувшей недели в Йоханнесбурге (ЮАР) в результате вооруженного ограбления погибла израильтянка, психолог Мира Уилкс, сообщает Times of Israel.

Согласно сведениям, полученным местными СМИ от полиции, грабители ворвались в дом супругов Уилкс, поднявшись на крышу и пробив дыру в потолке. Преступники выбрали момент, когда Мира осталась дома одна (ее муж ушел в синагогу), и напали на 46-летнюю женщину. Грабители нанесли ей 12 ран, а затем перерезали горло. Они унесли с собой два ноутбука и мобильный телефон.

Полиции пока не удалось задержать преступников. Сообщается, что Мира Уилкс родилась в Израиле, в юности переехала в Австралию, откуда позже перебралась в ЮАР. Как психолог она была известна своими исследованиями в области преступлений на почве ненависти, психологических травм и перенесенного насилия.



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