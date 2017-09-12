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В мире

В Барселоне полиция эвакуировала людей из храма Саграда-Фамилия

время публикации: 22:37 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
В Барселоне полиция эвакуировала людей из храма Саграда-Фамилия

В Барселоне эвакуированы люди из храма Саграда-Фамилия после того, как недалеко от него был обнаружен подозрительный автомобиль.

В официальном блоге полиции Барселоны в Twitter говорится, что в районе проводится антитеррористическая операция. Эвакуация людей из собора и расположенных рядом с ним магазинов проводится в целях предосторожности.

17 августа в столице Каталонии произошел теракт: на бульваре Ла Рамбла в центре Барселоны автофургон въехал в толпу пешеходов. В тот же день в различных районах Каталонии произошли еще два теракта. В результате этой террористической атаки погибли 16 человек, более сотни были ранены.

Позднее стало известно, что террористы планировали совершить одновременно три теракта: на бульваре Ла Рамбла, в храме Саграда-Фамилия и территории морского порта.

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