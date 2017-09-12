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В мире

В Москве снят памятный знак Борису Немцову

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:12 блог версия для печати фото
В Москве снят памятный знак Борису Немцову

Утром во вторник, 12 сентября, представители московских властей демонтировали мемориальную доску Борису Немцову, которая была установлена на стене дома на Малой Ордынке, в котором он проживал, сообщает NEWSru.com в Москве со ссылкой на активиста движения SERB Гошу Тарасевича.

Мемориальную табличку с надписью "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года" установили на доме политика 7 сентября этого года. Решение об ее установлении на фасаде дома приняли собственники квартир дома. Голосование за установку мемориала организовал муниципальный депутат Сергей Марков, который живет в этом доме. В тот же день власти Москвы заявили, что установка таблички не была согласована с городскими властями, и доску могут демонтировать. Ранее представитель ведомства говорил, что мемориалы устанавливаются только через 10 лет после смерти человека или через два года – по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей. документы об установке памятной доски Немцову в комиссию не поступали.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

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