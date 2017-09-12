Евросоюз отказался признать выборы в Крыму и Севастополе

Европейский союз не признает проведение выборов на полуострове Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 11 сентября, Европейской внешнеполитической службой.

В Севастополе 10 сентября состоялись выборы губернатора города, а в Крыму – довыборы в республиканский парламент.

"Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – цитирует заявление РИА Новости.

"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – отметили в Европейской внешнеполитической службе.