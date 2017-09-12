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В мире

Новый сайт ЕС для информационного противодействия России обрушился после запуска

время публикации: 14:18 | последнее обновление: 14:20 блог версия для печати фото
Новый сайт ЕС для информационного противодействия России обрушился после запуска

Во вторник, 12 сентября, Внешнеполитическая служба Евросоюза запустила во вторник новый сайт для информационного противодействия России в рамках кампании "ЕС против дезинформации" – euvsdisinfo.eu, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы запускаем наш новый сайт www.euvsdisinfo.eu, чтобы предоставить вам единый источник, направленный на решение проблемы прокремлевской дезинформации", – говорится на сайте euvsdisinfo.eu, который был разработан оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), созданной внешнеполитической службой ЕС в марте 2015 года.

По замыслу разработчиков, сайт euvsdisinfo.eu будет предоставлять, в частности, интерактивную статистику и контент на английском, русском и немецком языках.

Примечательно, что вскоре после запуска сайт euvsdisinfo.eu стал недоступным для читателей и на территории ЕС, и за его пределами. Вероятно, этот ресурс был атакован после запуска или не выдержал нагрузки по другой технической причине.

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