Новый сайт ЕС для информационного противодействия России обрушился после запуска

Во вторник, 12 сентября, Внешнеполитическая служба Евросоюза запустила во вторник новый сайт для информационного противодействия России в рамках кампании "ЕС против дезинформации" – euvsdisinfo.eu, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы запускаем наш новый сайт www.euvsdisinfo.eu, чтобы предоставить вам единый источник, направленный на решение проблемы прокремлевской дезинформации", – говорится на сайте euvsdisinfo.eu, который был разработан оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), созданной внешнеполитической службой ЕС в марте 2015 года.

По замыслу разработчиков, сайт euvsdisinfo.eu будет предоставлять, в частности, интерактивную статистику и контент на английском, русском и немецком языках.

Примечательно, что вскоре после запуска сайт euvsdisinfo.eu стал недоступным для читателей и на территории ЕС, и за его пределами. Вероятно, этот ресурс был атакован после запуска или не выдержал нагрузки по другой технической причине.