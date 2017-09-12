Десятки австралийских школьниц-мусульманок насильно выданы замуж в последние два года

Документы, обнародованные на этой неделе федеральной полицией Австралии, свидетельствуют о том, что не менее 57 девочек-мусульманок, были принуждены выйти замуж за взрослых мужчин в течение последних двух лет.

Сообщается, что некоторые из них не старше 9 лет, пишет во вторник, 12 сентября, новостной сайт Seven News.

Большинство из этих девочек – уроженки Сиднея, две проживают в Маррамбиджи, одна – в Хантере и одна – Иллаверре. Эти регионы располагаются в штате Новый Южный Уэльс.

Сообщается, что две девочки были вывезены за границу и там выданы замуж. Эти документы были опубликованы после того, как в прессе появилась информация о 34-летнем мусульманине из Мельбурна, арестованном по обвинению в женитьбе на 14-летней школьнице. Церемонию бракосочетания провел имам Ибрагим Омердик, который избежал тюрьмы.

Министр семьи и социальных служб Прю Говард заявил, что дети находятся под "мощным давлением" со стороны своих родителей. И призвала родственников и друзей убеждать девочек в том, что им не следует вступать в брак в столь раннем возрасте. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов Австралии пресса пока не получила.