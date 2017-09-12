Компания "Арэль" отправила вертолет в Монголию, где заблудились пятеро израильтян

Страховая компания "Арэль" (Harel Insurance) посылает спасательный вертолет в Монголию, где пятеро израильских туристов сбились с маршрута и заблудились в горах.

Несколько дней тому назад путешественники отправились в четырехдневный поход по региону Таван-Богд, расположенному на западе этой страны. Утром во вторник, 12 сентября, они направили сигнал бедствия со своего спутникового телефона.

В связи с плохими погодными условиями Harel Insurance решила послать спасательный вертолет, сообщает 12 сентября сайт "Аруц Шева".