СМИ: Трамп обдумывает резкое ужесточение стратегии в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен прибегнуть к новой стратегии в отношении Ирана, которая предусматривает более жесткие меры в отношении агрессивной политики Исламской республики и ее союзников, Ирака и Сирии.

Об этом пишут во вторник, 12 сентября, зарубежные СМИ и, в частности, сайт телеканала i24news.tv.

План был подготовлен и представлен в минувшую пятницу на заседании Национального совета по безопасности главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, советником по национальной безопасности Гербертом-Рэймондом Макмастером и рядом других высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Источники в администрации, на которые ссылается издание, утверждают, что решение по реализации этого плана будет принято до конца текущего месяца. Официальных комментариев Белого дома по данному вопросу пока не получено, говорится в статье.

«Я бы назвал это масштабной стратегией, ограничивающей возможности Ирана в области поддержки и финансирования террора и дестабилизации региона в Сирии, Ираке и Йемене, а также кибер-шпионажа и ядерных разработок", – приводит издание слова высокопоставленного чиновника администрации Трампа.