Последствия урагана "Ирма" в США: не менее 10 погибших, 6,5 млн человек без электричества

По состоянию на 12 сентября, власти США подтверждают гибель не менее 10 человек в результате урагана "Ирма". Сообщения о трагических последствиях урагана поступали из штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, где в настоящее время введен режим ЧП, сообщает ABC News.

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В настоящее время около 6,5 миллионов американцев, оказавшихся в зоне урагана, лишены доступа к электроэнергии.

11 сентября ураган "Ирма" ослаб до 1-й категории опасности и после смещения на север от Флориды классифицируется как тропический шторм.

Ураган сопровождался сильнейшими ливнями и затоплением прибрежных низин. В результате урагана были затоплены многие районы Майами, Тампы и других городов во Флориде. Ущерб, причиненный ураганом, огромен, но пока власти штата говорят лишь о предварительных оценках.

По оценке специалистов, "Ирма" был одним из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). На Карибских островах погибли не менее 34 человек (в том числе семь человек в Гаване), сотни получили ранения и травмы.