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Последствия урагана "Ирма" в США: не менее 10 погибших, 6,5 млн человек без электричества

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
Западное побережье Флориды после урагана "Ирма". 11 сентября 2017 года
Западное побережье Флориды после урагана "Ирма". 11 сентября 2017 года
Западное побережье Флориды после урагана "Ирма". 11 сентября 2017 года

По состоянию на 12 сентября, власти США подтверждают гибель не менее 10 человек в результате урагана "Ирма". Сообщения о трагических последствиях урагана поступали из штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, где в настоящее время введен режим ЧП, сообщает ABC News.

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В настоящее время около 6,5 миллионов американцев, оказавшихся в зоне урагана, лишены доступа к электроэнергии.

11 сентября ураган "Ирма" ослаб до 1-й категории опасности и после смещения на север от Флориды классифицируется как тропический шторм.

Ураган сопровождался сильнейшими ливнями и затоплением прибрежных низин. В результате урагана были затоплены многие районы Майами, Тампы и других городов во Флориде. Ущерб, причиненный ураганом, огромен, но пока власти штата говорят лишь о предварительных оценках.

По оценке специалистов, "Ирма" был одним из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). На Карибских островах погибли не менее 34 человек (в том числе семь человек в Гаване), сотни получили ранения и травмы.

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