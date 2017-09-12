Депортация Лапшина из Азербайджана в Израиль задерживается

Помилованный президентом Азербайджана блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, освобожден из-под ареста, но вряд ли будет депортирован из Азербайджана во вторник, 12 сентября, заявил РИА Новости адвокат блогера Эдуард Чернин.

"Лапшин освобожден. Но он вряд ли будет депортирован из Азербайджана во вторник... На 80% Лапшин сегодня не будет депортирован из Азербайджана. После обеда будет ясно", – сказал адвокат.

Напомним, что 11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Александра Лапшина, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. На официальном сайте президента Азербайджана был опубликован следующий текст: "Приказ Президента Азербайджанской Республики об амнистии А.Лапшина. Руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, я постановляю: I. Освободить Лапшина Александра Валерьевича, гражданина Государства Израиль, 1976 года рождения, приговоренного Бакинским судом по тяжким преступлениям 20 июля 2017 года к тюремному заключению. II. Этот ордер вступает в силу со дня его подписания. Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики, Баку, 11 сентября 2017 года".

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил, что незадолго до помилования Лапшин в тюрьме предпринял попытку суицида и в настоящее время проходит лечение.

Подруга Лапшина вскоре после этого написала на его странице в Facebook: "Он в порядке, на самом деле, здоровью ничего не угрожает. В ближайшие дни улетит из Баку".

Министерство иностранных дел Израиля распространило следующие заявление: "Мы рады решению президента Азербайджана помиловать господина Лапшина, которого на протяжении всего периода задержания и заключения сопровождали сотрудники посольства Израиля. Будем рады видеть его в ближайшее время в Израиле. Мы будет сопровождать его на протяжении всего процесса возвращения".

Приговор Бакинского суда в отношении Лапшина вступил в силу 14 августа 2017 года. Предпринимались шаги по его экстрадиции в Израиль. Рассматривалась возможность подачи прошения и об экстрадиции Лапшина в Россию, но он предпочел обратить с просьбой о выдаче его властям Израиля, где проживают его близкие.

Напомним, что 20 июля гражданин Израиля и России, блогер Александр Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

Накануне вынесения приговора Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.





