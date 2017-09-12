В Москве предпринята попытка поджога еврейского центра

В Москве неизвестные метнули бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин России на улице Образцова.

Об этом сообщил канал Mash в "Телеграмме", также опубликовав видео с камеры наблюдения, установленной рядом с центром. На изображении можно увидеть мужчину, который поджигает смесь и бросает вспыхнувший факел в здание.

В сообщении указывается, что огонь повредил фасад здания.

В результате этого инцидента нет пострадавших.

В интервью РИА Новости руководитель Департамента общественных связей ФЕОР Борис Горин уточнил, что инцидент произошел прошлой ночью. Утром были обнаружены два пятна от бутылки с зажигательной смесью на здании, а рядом лежала бутылка.