Мэр бельгийского города найден на кладбище с перерезанным горлом

Тело мэра бельгийского города Мускрон Альфреда Гаденне было найдено минувшей ночью на городском кладбище со следами насилия.
По сообщениям местных СМИ, у 71-летнего политика было перерезано горло. Обнаружила тело мэра его супруга.
Судя по всему, Гаденне был убит, когда собирался закрывать ворота кладбища Люинь, смотрителем которого он являлся.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве сдался властям, однако мотивы преступления не указываются. Вместе с тем, известно, что расследование дела поручено городскому прокурору, а не национальному управлению по борьбе с террором.