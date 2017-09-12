Мэр бельгийского города найден на кладбище с перерезанным горлом

Тело мэра бельгийского города Мускрон Альфреда Гаденне было найдено минувшей ночью на городском кладбище со следами насилия.

По сообщениям местных СМИ, у 71-летнего политика было перерезано горло. Обнаружила тело мэра его супруга.

Судя по всему, Гаденне был убит, когда собирался закрывать ворота кладбища Люинь, смотрителем которого он являлся.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве сдался властям, однако мотивы преступления не указываются. Вместе с тем, известно, что расследование дела поручено городскому прокурору, а не национальному управлению по борьбе с террором.





