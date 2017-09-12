Подтверждена гибель около 100 человек в результате землетрясения на юге Мексики

По состоянию на 12 сентября, власти Мексики подтверждают гибель 96 человек в результате мощнейшего за последнее столетие землетрясения, Сотни пострадавших остаются в больницах.

Официально подтверждена гибель 76 жителей штата Оахака, 16 жителей штата Чьяпас и четырех человек в штате Табаско.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло на юге Мексики в пятницу, 8 сентября. Его эпицентр располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине около 70 километров.

Самое разрушительное землетрясение в Мексике за последние десятилетия произошло 19-20 сентября 1985 года. Его магнитуда достигала 8,1. Тогда в Мехико и окрестностях погибли около 25.000 человек.