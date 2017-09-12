Исторический визит Нетаниягу в Латинскую Америку, Аргентина передает Израилю архив Холокоста

11 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл с историческим визитом в Латинскую Америку, начав свое турне со столицы Аргентины – Буэнос-Айреса.

В первый день 48-часового визита в Аргентину Нетаниягу с супругой встретился с семьями жертв терактов 1992 и 1994 годов, а также с теми, кто получил ранения в результате взрывов около посольства Израиля и в здании Аргентинского еврейского культурного центра.

Во вторник, 12 сентября, в Casa Rosada состоятся переговоры Биньямина Нетаниягу и президента Аргентины Маурисио Макри. Аргентинское издание Bubble пишет, что, помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в сферах технологий, торговли и безопасности, лидеры двух государств планируют оформить договор о передаче Аргентиной Израилю всех правительственных архивов, связанных с Холокостом.

В публикации отмечается, что подготовкой договора о передаче аргентинского архива Холокоста в течение четырех последних месяцев занимался посол Израиля в Буэнос-Айресе Илан Штульман. Причем до последнего времени об этом не сообщалось прессе. Предположительно, в этом архиве есть документы, которые позволят более детально изучить вопрос о пребывании на территории Аргентины нацистских преступников, сбежавших в эту страну после краха гитлеровской Германии в 1945 году.

Аргентинские СМИ отмечают, что после того, как Маурисио Макри в декабре 2015 года занял пост президента, отношения Аргентины и Израиля заметно улучшились, чему в немалой степени способствовало содействие со стороны аргентинских властей расследованию причастности Ирана к терактам 1992 и 1994 годов в Буэнос-Айресе. В прошлом году Аргентина и Израиль подписали договор о совместной борьбе с террором.

Видео: прибытие Нетаниягу в Буэнос-Айрес. 11 сентября 2017 года

Помимо Аргентины в рамках своего 20-дневного турне в Америку Нетаниягу посетит Колумбию и Мексику, а также встретится с президентом Парагвая. Затем глава правительства Израиля отправится в США, где примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке.

Накануне вылета в Аргентину Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства: "Сегодня я направляюсь с историческим визитом в страны Латинской Америки. Впервые с момента основания государства Израиль действующий израильский премьер-министр посещает Южную и Центральную Америку. Я посещу Аргентину, Колумбию, Мексику, а также встречусь с президентом Парагвая. В Аргентине и Мексике меня будет сопровождать делегация израильских предпринимателей для развития взаимовыгодных экономических отношений между странами. Это, в принципе, повторение того, что мы делаем в Азии, Африке, Австралии, Восточной Европе, в странах восточного Средиземноморья, по сути, всех частей света. Этот визит укрепит наши экономические связи, сотрудничество в сфере безопасности и технологий в Латинской Америке и станет продолжением упрочнения международного статуса Израиля".

Далее Нетаниягу сказал: "Как вам известно, в Мексике произошло землетрясение. Израиль выражает соболезнование семьям погибших. Мы понимаем, что это очень тяжелое время для этой страны и мексиканского народа. В моих беседах с президентом Мексики я предложу помощь в восстановлении разрушений и любую другую помощь, которую мы сможем оказать".

"После этого я направлюсь в США, где выступлю на Генеральной ассамблее ООН. Наш близкий друг США также страдает в эти дни от природных стихий, и мы все желаем им, чтобы они пережили ураган без потерь", – добавил премьер-министр.

Согласно программе визита, из Буэнос-Айреса израильская делегация планирует вылететь в Боготу, где должны состояться переговоры Нетаниягу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Планируется подписание договоров о сотрудничестве в сфере туризма и научных исследований.

В Мехико планируются переговоры Нетаниягу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также подписание договоров о сотрудничестве в области космических исследований, авиационного сообщения и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Во всех трех странах Латинской Америки Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с лидерами местных еврейских общин.





