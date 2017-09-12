Крупнейшие киносети России отказались от показа "Матильды" – по соображениям безопасности

Объединенная сеть кинотеатров "Синема - парк" и "Формула кино" отказалась от проката фильма "Матильда" Алексея Учителя – из-за угроз безопасности. Об этом пишет во вторник, 12 сентября, информационное агентство RNS со ссылкой на пресс-службу киносети.

"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах – это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете", – приводит издание слова Романа Линина, возглавляющего эту структуру.

Сайт телеканала "Дождь" напоминает, что в сеть "Синема парк" входят 39 кинотеатров в 23 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

На сайте компании "Синема-парк" отмечается, что она занимает первое место по количеству экранов (350 кинозалов) и совокупным кассовым сборам.

"Формула кино" также является одной из крупнейших сетей кинотеатров в России. В нее входят 35 кинотеатров (264 зала) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Сыктывкаре, Рязани и Новокузнецке.

Напомним, что в этом фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Кшесинскую сыграла польская актриса Михалина Ольшанска. В фильме также снимались Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение многих месяцев ведет борьбу за запрет ленты, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства православных и память последнего русского императора, признанного РПЦ святым.

Противники "Матильды" из организации "Христианское государство" грозили поджигать кинотеатры, где будет демонстрироваться фильм. Недавно житель Ирбита Денис Мурашов протаранил на автомобиле двери екатеринбургского кинотеатра "Космос" и поджег его, мотивируя свои действия борьбой против нашумевшего фильма – хотя в "Космосе" показ "Матильды" в ближайшее время не планировался.

В августе в Санкт-Петербурге здание, в котором находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" Алексея Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью. Пожара, впрочем, удалось избежать.

Константин Добрынин предположил, что за нападением стоят активисты организации "Христианское Государство – Святая Русь", и направил жалобу на эту организацию министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Полиция начала проверку инцидента – по попытки поджога было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Также Учитель сообщал, что в его адрес постоянно поступают угрозы, о чем он, в частности, рассказывал Русской службе BBC. 12 августа напротив "Лендока" неизвестные противники выхода "Матильды" вывесили баннер с портретом Николая II и надписью "За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя".

Защита Учителя ранее направила письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова с просьбой проверить Поклонскую на возможную связь с радикалами, угрожавшими кинотеатрам из-за "Матильды".

Поклонская, в свою очередль, обвинила в поджогах самих сторонников режиссера: "Есть такая народная мудрость, что громче всех о пожаре кричит поджигатель.