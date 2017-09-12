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В мире

"Давид против Голиафа": бывший игрок подал в суд на индустрию азартных игр

время публикации: 17:26 | последнее обновление: 17:29 блог версия для печати

Австралийка Шоника Гай, в прошлом любительница азартных игр, подала иск в федеральный суд. Она обвиняет казино и производителей игральных автоматов в том, что те якобы вводят игроков в заблуждение, преувеличивая их шансы на выигрыш. Истица утверждает, что эти автоматы, которые в Австралии называют "поки", нарушают закон о правах потребителей.

Слушания по данному делу начались сегодня в суде Мельбурна, ответчики решительно отвергают эти обвинения, пишет во вторник, 12 сентября, издание The Sydney Morning Herald.

Результаты исследований, проведенных британской консалтинговой компанией H2 Gambling Capital, свидетельствуют о том, что австралийцы являются сегодня самой "азартной" нацией планеты и рекордсменами по количеству проигранных денег: их потери составляют 1.130 долларов на душу населения в год.

Гай утверждает, что игральные автоматы украли у нее 14 лет жизни. Она подчеркивает, что подала в суд не за тем, чтобы компенсировать свои потери, а для того, чтобы защитить сограждан от ловушки, в которую угодила она. Адвокаты считают, что ее шансы выиграть эту тяжбу весьма высоки.

Представитель компании Alliance for Gambling Reform Тим Костелло поддерживает ее позицию и называет эту тяжбой "борьбой Давида с Голиафом".

Но глава Ассоциации компьютерных игр Росс Феррар придерживается иного мнения: он утверждает, что игральные автоматы соответствуют национальным стандартам, а деятельность казино регулируется законами страны.

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