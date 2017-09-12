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Ложные сообщения о бомбах: массовая эвакуация в семи городах РФ

время публикации: 13:43 | последнее обновление: 13:45 блог версия для печати фото
Ложные сообщения о бомбах: массовая эвакуация в семи городах РФ

В Перми, Владивостоке, Красноярске, Брянске, Екатеринбурге, Новосибирске, Магадане, Уфе, Омске, Челябинске и Ставрополе в понедельник и вторник прошла массовая эвакуация – из-за ложных сообщений о заложенных бомбах.

Издание "Аргументы и факты" в Перми сообщает со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности, что 12 сентября в семь городских школ поступили анонимные звонки о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Из этих учебных учреждений эвакуировали 5706 человек, оперативные службы проводят обследование зданий. Агентство новостей Deita.ru пишет, что 12 сентября в полицию Приморья поступили звонки с информацией о минировании крупных торговых центров, вузов и мест скопления людей.

В региональном МВД сообщили, что личность звонившего уточняется и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

В управлении МВД по Омской области сотрудникам агентства "Интерфаксу" сообщили, что в экстренные службы региона 11 сентября поступали звонки с сообщениями о минировании ряда объектов, но точное число назвать отказались. Сотрудники полиции отметили, что никаких подозрительных опасных предметов нигде обнаружено не было.

В ночь на 12 сентября в Екатеринбурге были эвакуированы торговый центр "Гринвич", здание Южного автовокзала и деловой центр "Маршал". В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что не обнаружили опасных предметов, и отказались назвать число объектов, о минировании которых было заявлено.

Эвакуация также произошла в торговых центрах, автовокзалах и учебных заведениях Красноярска, Челябинска, Ставрополя, Уфы, Брянска и Магадана. В пресс-службе федерального управления МЧС в ответ на просьбу телеканала "Дождь" прокомментировать ситуацию с эвакуацией, сказали, что не вправе разглашать эту информацию.

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