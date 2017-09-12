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В мире

Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР

время публикации: 02:29 | последнее обновление: 02:42 блог версия для печати фото
Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР

Совет Безопасности ООН вечером в понедельник, 11 сентября, принял резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

"Проект резолюции получил 15 голосов "за". Проект резолюции принимается единогласно", – цитирует агентство "Интерфакс" председателя Совбеза в сентябре, постоянного представителя Эфиопии при ООН Текеду Алему.

Резолюция предусматривает ограничение на закупку Северной Кореей нефтепродуктов. Пхеньяну будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год, что приведет к снижению импорта нефтепродуктов на 10%. Также ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

Кроме того, документ предусматривает полный запрет на экспорт из КНДР текстильной продукции, объем которого в 2016 году составил 752,5 миллиона долларов, а также на выдачу странами новых разрешений на работу для северокорейских рабочих.

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