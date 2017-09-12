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Полиция Ульма "не обнаружила признаков антисемитизма" в нападениях на синагогу

время публикации: 14:09 | последнее обновление: 14:09 блог версия для печати фото
Полиция Ульма "не обнаружила признаков антисемитизма" в нападениях на синагогу

Полиция немецкого города Ульм, федеральная земля Баден-Вюртемберг, не нашла признаков антисемитизма в действиях злоумышленников, которые дважды атаковали местную синагогу – в августе и сентябре текущего года. Данное заявление возмутило правозащитников Центра Симона Визенталя.

Об этом пишет во вторник, 12 сентября, немецкая газета Augsburger Allgemeine.

Издание напоминает, что 4 сентября не известные полиции преступники пробили дыру в здании синагоги а затем вернулись и изуродовали фасад, причинив ущерб на сумму около 5.000 долларов.

Злоумышленники, которых, по данным полиции, было шестеро, скрылись с места преступления и находятся в розыске. Раввин Шнеур Требник заявил в интервью изданию: нападение на синагогу – не новость для еврейской общины, однако на этот раз, в отличие от предыдущих, зданию нанесен серьезный урон.

Напомним, что синагога в Ульме, где проживают сегодня около 3.000 евреев, была открыта в 2012 году. Она возведена на месте старой, разрушенной в 1938 гооду – ходе погромов Хрустальной ночи.

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