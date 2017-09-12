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СМИ: израильские ВВС на учениях в Болгарии отрабатывают противодействие российским ЗРК

время публикации: 12:07 | последнее обновление: 12:28 блог версия для печати фото
СМИ: израильские ВВС на учениях в Болгарии отрабатывают противодействие российским ЗРК

Самолеты военно-воздушных сил Израиля участвуют в совместных крупномасштабных учениях в Болгарии, сообщают агентство "Синьхуа" и болгарский сайт Novinite.

Согласно указанным источникам, с болгарской стороны в этих учениях задействованы истребители МиГ-29 и системы противовоздушной обороны, вероятно речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300 российского производства, которые есть на вооружении армии Болгарии.

Судя по имеющейся информации, израильские ВВС на учениях в Болгарии отрабатывают противодействие российским ЗРК. Впрочем, министерство обороны Израиля никаких комментариев по этому поводу не публикует.

Напомним, что ЗРК С-300 недавно были поставлены на вооружение иранской армии. Кроме того, эти системы российские военные используют в Сирии для защиты своих объектов.

В публикации сказано, что в учениях в Болгарии участвуют 42 израильских самолета, включая истребители F-15 и F-16. Об участии новейших истребителей пятого поколения F-35 ничего не сказано.

Расстояние от Израиля до Болгарии (около 2 тысяч км) примерно соответствует расстоянию от Израиля до центральных районов Ирана.

Министерство обороны Болгарии заявило, что учения "приведут к повышению функциональной совместимости и расширению военного сотрудничества между вооруженными силами Болгарии и Израиля, а также к совершенствованию подготовки подразделений болгарских ВВС".

Примечательно, что по времени учения ВВС в Болгарии совпадают с крупнейшими за последние 19 лет учениями на севере Израиля, в ходе которых отрабатываются действия, направленные на противостояние "Хизбалле" и другим вооруженным группировкам.



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