Мощнейший за последние десятилетия ураган "Флоренс" приближается к побережью США

Ураган "Флоренс", который по оценке американских властей будет самым мощным за последние десятилетия, достигнет восточного побережья США к вечеру четверга, 13 сентября. В настоящее время его фронт находится примерно в 600 км от американского побережья. 11 сентября ураган прошел южнее Бермудских островов.

10 сентября этому урагану была присвоена четвертая, предпоследняя категория по шкале Саффира-Симпсона.

По прогнозам метеорологов, основной удар урагана "Флоренс" примут на себя прибрежные районы штатов Северная и Южная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и столичного округа Колумбия. Во всех этих регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Помимо ураганного ветра, который может причинить значительный ущерб, есть угроза сильных наводнений, которые могут иметь катастрофические последствия, отмечает сайт weather.com.

11 сентября началась эвакуация населения из прибрежных районов, которым грозит наибольшая опасность. В частности, была проведена эвакуация жителей мыса Гаттерас в округе Дэйр, штат Северная Каролина. В общей сложности планируется эвакуировать во внутренние районы около миллиона жителей береговой зоны протяженностью в несколько сотен километров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти примут все необходимые меры для минимизации ущерба. По его словам, уже проведена беспрецедентная подготовка. "Мы не жалеем средств", – сказал Трамп на специальном совещании, посвященном проблемам, связанным с ураганом "Флоренс".