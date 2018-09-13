NATO перенесло учения из Франции после отказа Парижа принять медиков ЦАХАЛа

Командование Северо-Атлантического альянса приняло решение перенести в другую страну крупномасштабные военные учения, которые планировалось провести в ближайшее время на территории Франции.

В учениях, которые должны состояться в октябре, планируется участие подразделений военно-медицинской службы Армии обороны Израиля, которые должны провести показательное развертывание военно-полевого госпиталя с операционными. К израильской команде будет прикреплен военный медперсонал из различных стран NATO, который будет перенимать обширный израильский опыт.

Когда в Париже по неуказанной причине потребовали, чтобы ЦАХАЛ не принимал участия в учениях на французской территории, в NATO дали понять, что не намерены менять план учений и готовы провести их в другой стране.

Как сообщает служба новостей "Хадашот 10", поскольку французская сторона продолжила упорствовать, в штаб-квартире альянса реализовали свою угрозу и учения будут проведены в другой стране. Куда именно будут перенесены учения, на текущий момент не сообщается.

Отношения Израиля и NATO определяются как партнерские в рамках программы "Средиземноморский диалог", куда входят семь стран региона (Израиль присоединился к программе в феврале 1995 года). В 2017 году Израиль открыл свое постоянное представительство в NATO, после того, как Турция сняла вето на расширение сотрудничества альянса с Израилем. Первым представителем еврейского государства при альянсе стал Аарон Лешно-Яар.

В феврале текущего года Лешно-Яар подписал договор о логистике с управлением закупок альянса, подготовленный при участии военного атташе Израиля в Нидерландах, Бельгии и NATO полковника ЦАХАЛа Арика Хена и представительницы отдела оборонного экспорта в министерстве обороны Израиля Мейрав Дар.

В июне текущего года десятки бойцов десантной бригады ЦАХАЛа приняли участие в парашютном десанте, высаженном в Польше в рамках учений NATO "Удар саблей-18", проходящих с 3 июня.

В маневрах, которые проходят также в Эстонии, Латвии и Литве, принимают участие 18.000 военнослужащих из 19 государств. Израиль участвует в этих учениях впервые.

В мае сообщалось, что NATO планирует проведение совместных с ВМФ Израиля учений, которые призваны продемонстрировать, что NATO придает особую важность стратегическим отношениям с Израилем и проведению совместных мероприятий по поддержанию стабильности в регионе.





