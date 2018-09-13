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В мире

NATO перенесло учения из Франции после отказа Парижа принять медиков ЦАХАЛа

время публикации: 12 сентября 2018 г., 21:38 | последнее обновление: 00:04 блог версия для печати фото
NATO перенесло учения из Франции после отказа Парижа принять медиков ЦАХАЛа
NATO перенесло учения из Франции после отказа Парижа принять медиков ЦАХАЛа
NATO перенесло учения из Франции после отказа Парижа принять медиков ЦАХАЛа

Командование Северо-Атлантического альянса приняло решение перенести в другую страну крупномасштабные военные учения, которые планировалось провести в ближайшее время на территории Франции.

В учениях, которые должны состояться в октябре, планируется участие подразделений военно-медицинской службы Армии обороны Израиля, которые должны провести показательное развертывание военно-полевого госпиталя с операционными. К израильской команде будет прикреплен военный медперсонал из различных стран NATO, который будет перенимать обширный израильский опыт.

Когда в Париже по неуказанной причине потребовали, чтобы ЦАХАЛ не принимал участия в учениях на французской территории, в NATO дали понять, что не намерены менять план учений и готовы провести их в другой стране.

Как сообщает служба новостей "Хадашот 10", поскольку французская сторона продолжила упорствовать, в штаб-квартире альянса реализовали свою угрозу и учения будут проведены в другой стране. Куда именно будут перенесены учения, на текущий момент не сообщается.

Отношения Израиля и NATO определяются как партнерские в рамках программы "Средиземноморский диалог", куда входят семь стран региона (Израиль присоединился к программе в феврале 1995 года). В 2017 году Израиль открыл свое постоянное представительство в NATO, после того, как Турция сняла вето на расширение сотрудничества альянса с Израилем. Первым представителем еврейского государства при альянсе стал Аарон Лешно-Яар.

В феврале текущего года Лешно-Яар подписал договор о логистике с управлением закупок альянса, подготовленный при участии военного атташе Израиля в Нидерландах, Бельгии и NATO полковника ЦАХАЛа Арика Хена и представительницы отдела оборонного экспорта в министерстве обороны Израиля Мейрав Дар.

В июне текущего года десятки бойцов десантной бригады ЦАХАЛа приняли участие в парашютном десанте, высаженном в Польше в рамках учений NATO "Удар саблей-18", проходящих с 3 июня.

В маневрах, которые проходят также в Эстонии, Латвии и Литве, принимают участие 18.000 военнослужащих из 19 государств. Израиль участвует в этих учениях впервые.

В мае сообщалось, что NATO планирует проведение совместных с ВМФ Израиля учений, которые призваны продемонстрировать, что NATO придает особую важность стратегическим отношениям с Израилем и проведению совместных мероприятий по поддержанию стабильности в регионе.



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