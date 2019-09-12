Владимир Путин опоздал на встречу с Биньямином Нетаниягу в Сочи

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которые должны пройти в резиденции Бочаров ручей в Сочи, задерживаются из-за опоздания российского лидера.

В настоящее время ожидается прибытие Путина, который летит в Сочи на вертолете из Дагестана.

Ранее Нетаниягу провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Эти переговоры проходили сначала с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегации: министр экологии Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, а также глава военной разведки Тамир Хайман.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в израильской делегации передала, что в беседе с Шойгу Нетаниягу объяснил участившиеся атаки ЦАХАЛа на цели в Сирии более активными попытками Ирана нанести удар по Израилю с территории Сирии. По информации этого источника, встреча с Шойгу продолжалась около полутора часов.

В официальном "твиттере" Биньямина Нетаниягу было опубликовано видео, снятое в перерыве между встречами с Шойгу и Путиным.

"Я провел важную встречу с министром обороны России Шойгу, и иду на не менее важную встречу с президентом Владимиром Путиным. Главный вопрос - это безопасность и сохранение свободы действий ЦАХАЛа и ВВС Израиля в свете попыток Ирана создать враждебный нам военный плацдарм в регионе. Мы постоянно ведем работу, и важно избегать ненужных инцидентов. Мы обсуждаем эти вопросы на подобных встречах и, конечно, в ходе телефонных разговоров между ними. Кроме того, должен заметить, что между Израилем и русскоязычными странами существует особая связь благодаря более миллиону репатриантов из бывшего СССР, живущих в нашей стране, их вклад в ее развитие огромен. И я хочу, чтобы вы знали, что их вклад велик и в создание этой связи, настолько важной для безопасности Израиля", - говорит Биньямин Нетаниягу.

В 19:30 пресс-служба канцелярии израильского премьера передала, что встреча с Владимиром Путиным должна начаться в ближайшие минуты.

13-й канал ИТВ передал, что встреча началась на 45 минут позднее назначенного времени.

Приветствуя Биньямина Нетаниягу, Владимир Путин сказал: "Мне известно о предстоящих в Израиле выборах, и о том, что в Израиле проживают полтора миллиона выходцев из бывшего Советского Союза. Мы всегда относились к ним, как к своим людям, и для нас важно, что глава правительства, который будет выбран поддерживал дружеские отношения между нашими странами".

Накануне визита Нетаниягу в Россию канцелярия израильского премьера сообщала, что в ходе переговоров будет обсуждаться региональная проблематика, ситуация в Сирии с упором на усовершенствование механизмов координации между российскими и израильскими военными.

На время визита Биньямина Нетаниягу в Россию обязанности главы правительства возложены на министра иностранных дел Исраэла Каца. Обязанности министра обороны - на Йоава Галанта, который также отвечает за проведение заседаний узкого кабинета по вопросам безопасности.