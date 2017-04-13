В Париже совершен поджог здания штаба "Национального фронта"

В центре Парижа на улице Фобур Сан-Оноре неизвестные совершили поджог в здании, в котором расположен штаб партии кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен "Национальный фронт".

Французские СМИ сообщают, что источник возгорания был обнаружен на первом этаже здания. Прибывшим на место пожарным удалось предотвратить распространения огня.

Ответственность за поджег взяла на себя группировка "Борьба с ксенофобией".

Напомним, недавно Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу LCI, что Франция не несет ответственности за облавы в Париже на евреев, отправленных впоследствии в лагеря смерти.