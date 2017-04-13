Кремль не согласен с вердиктом ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Москве считают неприемлемым решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить €2,9 млн родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в школе Беслана в 2004 году.

Об этом пишут в четверг, 13 апреля, российские СМИ и, в частности, прокремлевская газета "Известия".

Суд постановил, что Россия не смогла предотвратить теракт и не приняла меры по спасению людей в ходе штурма и обязал российские власти оплатить судебные издержки по делу "Тагаева и другие против России" в размере €88 тысяч.

Песков подчеркнул, что обвинения такого рода являются абсолютно неприемлемыми для страны, которая неоднократно подвергалась атакам террористов.

При этом он отметил, что его оценка носит эмоциональный характер: "Здесь, наверное, должна быть юридическая оценка, вряд ли вот такая эмоциональная оценка, как та, которую я начал давать, уместна на самом деле".

Напомним, что в ЕСПЧ было подано семь исков от 409 человек: часть из них сами находились среди заложников, а у других пострадали родственники. Адвокат организации "Мемориал" Кирилл Коротеев, представлявший истцов в суде, заявил, что "российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить".

Трагедия в Беслане произошла в сентябре 2004 года. 1 сентября террористы захватили заложников в школе №1. Боевики требовали от российских властей признать независимость Чечни.

Два дня школьники, учителя и некоторые родители оставались в школе в качестве заложников, а на третий в школе произошел взрыв, после чего силовики начали штурм здания. В результате операции, которая длилась десять часов, погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один.