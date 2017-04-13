ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,9 млн евро семьям жертв теракта в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2,9 млн родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в школе Беслана в 2004 году. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

Суд также обязал Россию оплатить судебные издержки по делу "Тагаева и другие против России" в размере €88 тысяч.

Напомним, Москва не всегда выполняет требования ЕСПЧ.

В ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек. Некоторые из истцов сами были среди заложников. У других в ходе захвата заложников и последующего за ней штурма школы пострадали родственники.

Адвокат организации "Мемориал" Кирилл Коротеев, представлявший истцов в суде, заявил, что "российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить".

Трагедия в Беслане произошла в сентябре 2004 года. 1 сентября террористы захватили заложников в школе №1. Боевики требовали российские власти признать независимость Чечни. Два дня школьники, учителя и некоторые родители оставались в школе в качестве заложников.

На третий день в школе произошел взрыв, после чего силовики начали штурм здания. В результате операции, которая длилась десять часов, погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один.





