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В мире

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,9 млн евро семьям жертв теракта в Беслане

время публикации: 11:23 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,9 млн евро родственникам погибших в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2,9 млн родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в школе Беслана в 2004 году. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

Суд также обязал Россию оплатить судебные издержки по делу "Тагаева и другие против России" в размере €88 тысяч.

Напомним, Москва не всегда выполняет требования ЕСПЧ.

В ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек. Некоторые из истцов сами были среди заложников. У других в ходе захвата заложников и последующего за ней штурма школы пострадали родственники.

Адвокат организации "Мемориал" Кирилл Коротеев, представлявший истцов в суде, заявил, что "российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить".

Трагедия в Беслане произошла в сентябре 2004 года. 1 сентября террористы захватили заложников в школе №1. Боевики требовали российские власти признать независимость Чечни. Два дня школьники, учителя и некоторые родители оставались в школе в качестве заложников.

На третий день в школе произошел взрыв, после чего силовики начали штурм здания. В результате операции, которая длилась десять часов, погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один.



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