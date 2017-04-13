13 апреля 2017 г.
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В Колумбии число жертв схода селевых потоков возросло до 320

время публикации: 06:34 | последнее обновление: 06:34 блог версия для печати фото
В Колумбии число жертв схода селевых потоков возросло до 320

За последнюю неделю в районе колумбийского города Мокоа, на севере страны, были найдены тела еще 20 погибших в результате наводнений и схода селевых потоков. Таким образом, общее число погибших – не менее 320, передает агентство Reuters со ссылкой на администрацию президента Колумбии.

Среди жертв 118 детей. Медицинская помощь была оказана 332 пострадавшим.

Информация о пропавших без вести противоречива. Неделю назад из было больше 300. В настоящее время власти Колумбии не приводят новые данные о пропавших.

В общей сложности, население Мокоа составляло около 36 тысяч человек.

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля. Проливные дожди привели к наводнениям, реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов, следствием чего стал мощный селевой поток, обрушившийся на город Мокоа. Пострадали или были полностью уничтожены сотни строений, потоки грязи затопили улицы. Были разрушены городские инфраструктуры.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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