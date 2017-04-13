Из запертой однокомнатной квартиры в Оренбурге вызволили 26 собак

В Оренбурге в среду, 12 апреля, сотрудники полиции и волонтеры спасли 26 собак, оказавшихся запертыми в однокомнатной квартире, где провели не менее двух суток, передает "Интерфакс".

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, 68-летняя жительница многоквартирного здания на Ноябрьской улице организовала у себя приют для бродячих собак. По словам соседей, она подбирала животных на улице и приводила к себе домой. После того как пенсионерка была направлена на принудительное лечение, собаки остались одни в запертой квартире.

"Псы подняли такой лай, что соседи не выдержали и обратились в полицию. После согласования с органами власти было принято решение вскрыть квартиру", – сказал собеседник агентства.

"Предположительно, животные находились одни в квартире не менее двух суток. Сейчас они переданы волонтерам", – отметили в пресс-службе.