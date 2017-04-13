13 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:02 Петр Порошенко: с начала 2017 года в Донбассе погибли 69 украинских военнослужащих
04:03 Актер Василий Степанов, звезда фильма "Обитаемый остров", выбросился из окна
02:39 Из запертой однокомнатной квартиры в Оренбурге вызволили 26 собак
23:35 "Глаза-то не отводи!": представитель России отчитал оппонента на заседании СБ ООН
22:48 В СБ ООН Россия заблокировала проект резолюции по Сирии
21:49 В Пхеньяне иностранных журналистов попросили подготовиться "к большому и важному событию"
21:42 Тиллерсон и Лавров не обсуждали изменения в санкциях: итоги переговоров
21:09 Никки Хейли призвала Россию "принять сторону цивилизованного мира" в отношении Сирии
20:23 Завершилась встреча Путина и Тиллерсона
20:13 Беспорядки в Венесуэле: есть погибшие, десятки арестов
В мире

Петр Порошенко: с начала 2017 года в Донбассе погибли 69 украинских военнослужащих

время публикации: 05:02 | последнее обновление: 05:05 блог версия для печати фото
Петр Порошенко: с начала 2017 года в Донбассе погибли 69 украинских военнослужащих

С начала 2017 года в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 69 украинских военнослужащих. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только в течение этого года от вражеских обстрелов погибли 69 военнослужащих ВСУ и более 420 были ранены", – цитирует украинского лидера агентство УНИАН.

"Всего с начала проведения АТО мы потеряли 2652 украинских героев, они представляют все силовые ведомства – ВСУ, СБУ, Нацгвардию, пограничников, Нацполицию и другие", – отметил Порошенко.

Между тем, в ночь на четверг, 13 апреля, пресс-центр штаба АТО сообщил, что в районе населенного пункта шахта "Бутовка" в результате минометного обстрела погиб украинский военный.

"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта шахта "Бутовка", во время которого противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задачи на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 апреля 2017 г.
Штаб АТО сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе и четырех раненых украинских военных
// NEWSru.co.il // В мире // 31 марта 2017 г.
С 1 апреля на востоке Украины вступит в силу режим полного прекращения огня
// NEWSru.co.il // В мире // 17 марта 2017 г.
В Луганской области погибли два украинских военнослужащих, еще четверо ранены







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017