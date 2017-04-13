Петр Порошенко: с начала 2017 года в Донбассе погибли 69 украинских военнослужащих

С начала 2017 года в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 69 украинских военнослужащих. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только в течение этого года от вражеских обстрелов погибли 69 военнослужащих ВСУ и более 420 были ранены", – цитирует украинского лидера агентство УНИАН.

"Всего с начала проведения АТО мы потеряли 2652 украинских героев, они представляют все силовые ведомства – ВСУ, СБУ, Нацгвардию, пограничников, Нацполицию и другие", – отметил Порошенко.

Между тем, в ночь на четверг, 13 апреля, пресс-центр штаба АТО сообщил, что в районе населенного пункта шахта "Бутовка" в результате минометного обстрела погиб украинский военный.

"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта шахта "Бутовка", во время которого противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задачи на Донецком направлении", – говорится в сообщении.