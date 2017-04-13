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В мире

Взрывы в Дортмунде: у прокуратуры нет улик, связывающих задержанного с терактом

время публикации: 12:47 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
Дортмунд, 12 апреля 2017 года

Как заявила в четверг федеральная прокуратура Германии, спецслужбы не располагают уликами о причастности единственного задержанного по делу о теракте в Дортмунде к взрывам рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия", сообщает BBC.

"Следствие не обнаружило улик, указывающих на то, что подозреваемый принимал участие в нападении" - говорится в заявлении прокуратуры.

При этом прокуратура запросила судебный ордер на арест задержанного 26-летнего выходца из Ирака, которого называют Абдулом Бесетом А. и подозревают в связях с "Исламским государством".

Как сообщалось ранее, в генпрокуратуре Германии склоняются к тому, что взрывы в Дортмунде были терактом.

По данным прокуратуры, задержанный присоединился к ИГ в Ираке в 2014 году, и был командиром отряда, состоявшего из десяти боевиков. В марте 2015 года он пересек турецкую границу, а в 2016 году приехал в Германию, где, по данным спецслужб, поддерживал связь с членами ИГ.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде, рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия", прогремели три взрыва. Футболисты находились в автобусе и направлялись на стадион, где вечером должна была состояться встреча с командой "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. В результате взрыва игрок "Боруссии" Марк Батра сломал руку, и ему пришлось перенести операцию. Больше никто не пострадал. Следственные органы сообщили, что взрывные устройства были начинены поражающими элементами.



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