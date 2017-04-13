13 апреля 2017 г.
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В мире

CNN: США применили в Афганистане сверхмощную авиабомбу

время публикации: 20:01 | последнее обновление: 20:11 блог версия для печати

Телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты Америки применили в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую еще называют "матерью всех бомб".

В сообщении телеканала отмечалось, что GBU-43 считается самым совершенным неядерным оружием США.

Бомба была сброшена 13 апреля, приблизительно в 19:00 по местному времени с самолетов MC-130, принадлежащих ВВС США.

Целью удара стал туннель террористов "Исламского государства" в уезде Ачин, на юге провинции Нангархар.

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