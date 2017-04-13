13 апреля 2017 г.
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Российские "киберказаки" воюют с дьяволом на просторах интернета

время публикации: 15:51 | последнее обновление: 15:51 блог версия для печати фото
Российские "киберказаки" воюют с дьяволом на просторах интернета

В ноябре прошлого года Лига безопасного интернета (ЛБИ) и Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского (МГУТУ) заключили соглашение о создании казачьих кибердружин для совместной борьбы с запрещенным контентом в интернете и отстаиванием интересов России в киберпространстве.

Эта инициатива не канула в Лету – в минувшую среду, 12 апреля, молодежные казачьи кибердружины России провели слет в МГУТУ, в ходе которого подписали соглашение о создании всероссийской Ассоциации казачьих кибердружин, пишет 13 апреля газета "Московский комсомолец".

"Казачество всегда стояло на защите рубежей нашей родины и веры православной! Но сегодня такими рубежами становятся информационные: в интернете идет информационная война против нашего государства. Правоохранительным органам все чаще нужна помощь, и кибердружины ее могут оказать, поддерживая порядок в киберпространстве. Казачьи кибердружины могут стать грозным оружием против киберугроз, с которыми сталкивается наша страна!", – приводит издание слова ректора МГУТУ Валентины Ивановой.

Ответственный секретарь Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством и духовник МГУТУ иерей Тимофей сформулировал задачу киберказаков иначе: он сообщил участникам съезда, что им предстоит бороться с дьяволом в интернете.

"В интернете, как нигде, борются добро и зло, за которым стоит дьявол. Добро должно победить, потому что в интернете, как и повсюду, за ним стоит Господь. Но молодые казаки, выступающие в роли воинов добра, должны быть очень сильными, ибо поведут борьбу с сайтами, произошедшими от злой воли людей, за которыми стоит воля дьявола", – заявил представитель РПЦ.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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