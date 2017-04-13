Британские эксперты в Гааге: в образцах, взятых в Хан Шейхуне, обнаружен зарин

Британские эксперты сообщают, что образцы, взятые в районе бомбардировки и последующего химического заражения значительной территории в Хан Шейхуне, повлекшего значительные человеческие жертвы, содержат нервно-паралитический газ зарин или же похожее на него химическое вещество.

Об этом члены британской делегации заявили в четверг, 13 апреля, в ходе заседания специальной сессии Организации по запрещению химического оружия в Гааге, пишет новостное агентство Reuters.

Напомним, что 4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами.

В ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат, расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза Шайрат была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб.

Накануне стало известно, что американские разведывательные службы располагают перехваченными данными переговоров сирийских военных с экспертами-химиками, свидетельствующими о подготовке к атаке в Идлибе с применением зарина, о чем сообщил 12 апреля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя властей США.

Согласно указанному источнику, данные перехвата были включены в отчет разведслужб, поданный через несколько часов после бомбардировки.