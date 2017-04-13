День Солнца в КНДР: Япония предупреждает о возможности химической атаки из Пхеньяна

Северная Корея способна запускать ракеты с боеголовками, начиненными нервно-паралитическим газом зарином и может в ближайшее время провести шестое ядерное испытание или запуск "химических" ракет.

Об этом заявил в четверг, 13 апреля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступивший на заседании парламента страны, сообщает агентство новостей Reuters.

"Существует вероятность, что Северная Корея уже имеет возможность доставлять ракеты с зарином в качестве боеголовок", – приводит издание слова японского лидера.

В эту субботу, 15 апреля, Северная Корея будет отмечать 105-ю годовщина со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена – главный праздник страны, который называют Днем солнца. Ранее северокорейские лидеры использовали эту дату для проведения испытаний оружия, напоминает сайт NEWSru.com.

Ранее на этой неделе минобороны Южной Кореи выразило готовность отразить "провокации Севера", которые могут последовать в связи с празднованием Дня солнца. В Сеуле также не исключают возможности ядерного или ракетного испытания по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии, которая отмечается 25 апреля.

В зарубежной прессе курсируют слухи о том, что КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания, о чем , в частности, сообщает сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джона Хопкинса, который ссылается на спутниковые снимки.

"Коммерческие спутниковые снимки ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери, сделанные 12 апреля, демонстрируют продолжающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", – говорится на сайте организации.