13 апреля 2017 г.
последняя новость: 13:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:37 Кремль не согласен с вердиктом ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
13:17 День Солнца в КНДР: Япония предупреждает о возможности химической атаки из Пхеньяна
12:47 Взрывы в Дортмунде: у прокуратуры нет улик, связывающих задержанного с терактом
12:18 Глава МИД ПНА посетил КНР
11:53 Пара из Нью-Йорка убила приемного сына после просмотра фильма "Манчестер у моря"
11:40 В Париже совершен поджог здания штаба "Национального фронта"
11:23 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,9 млн евро семьям жертв теракта в Беслане
10:56 Экс-глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взятки
10:19 Бизнесмен Усманов подал иск против Навального и ФБК
10:13 Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" заявил, что его обокрали знакомые
В мире

День Солнца в КНДР: Япония предупреждает о возможности химической атаки из Пхеньяна

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Синдзо Абэ

Северная Корея способна запускать ракеты с боеголовками, начиненными нервно-паралитическим газом зарином и может в ближайшее время провести шестое ядерное испытание или запуск "химических" ракет.

Об этом заявил в четверг, 13 апреля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступивший на заседании парламента страны, сообщает агентство новостей Reuters.

"Существует вероятность, что Северная Корея уже имеет возможность доставлять ракеты с зарином в качестве боеголовок", – приводит издание слова японского лидера.

В эту субботу, 15 апреля, Северная Корея будет отмечать 105-ю годовщина со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена – главный праздник страны, который называют Днем солнца. Ранее северокорейские лидеры использовали эту дату для проведения испытаний оружия, напоминает сайт NEWSru.com.

Ранее на этой неделе минобороны Южной Кореи выразило готовность отразить "провокации Севера", которые могут последовать в связи с празднованием Дня солнца. В Сеуле также не исключают возможности ядерного или ракетного испытания по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии, которая отмечается 25 апреля.

В зарубежной прессе курсируют слухи о том, что КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания, о чем , в частности, сообщает сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джона Хопкинса, который ссылается на спутниковые снимки.

"Коммерческие спутниковые снимки ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери, сделанные 12 апреля, демонстрируют продолжающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", – говорится на сайте организации.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2017 г.
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2017 г.
КНДР "уничтожает" американский авианосец Carl Vinson с помощью фотошопа
// NEWSru.co.il // В мире // 9 марта 2017 г.
Предложение Пекина отвергнуто: США и КНДР – "два поезда, несущиеся навстречу друг другу"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017