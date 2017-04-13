13 апреля 2017 г.
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В мире

Фонд Шоа объяснил Ле Пен, почему Франция должна признать ответственность за облавы на евреев

время публикации: 20:49 | последнее обновление: 20:49 блог версия для печати фото
Фонд Шоа объяснил Ле Пен, почему Франция должна признать ответственность за облавы на евреев

"Франция наравне с нацистской Германией несет ответственность за облаву "Вель д'Ив" - такое заявление было распространено 13 апреля Фондом по увековечиванию памяти жертв Шоа. Израильский телеканал на французском языке i24 отмечает, что таким образом Фонд ответил на заявление лидера "Национального фронта" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

В воскресенье, 9 апреля, Ле Пен в ответ на вопрос о том, что она думает о решении президента Жака Ширака в 1995 году признать ответственность Франции за массовую депортацию евреев из Парижа, заявила: "Я думаю, что Франция не несет ответственность за "Вель д'Ив". В этой и других подобных облавах виноваты те, кто был тогда у власти, а это Франция". Политик также посетовала, что в школах проводится политика очернения истории Франции. "Я хочу, чтобы учащиеся вновь испытывали гордость за свою страну", - добавила Ле Пен.

В заявлении фонда говорится, что, признавая свою ответственность за события в годы войны, Франция демонстрирует, что она извлекла уроки из случившегося.

Облава "Вель д'Ив" - это крупнейшая серия массовых арестов евреев, совершенных во Франции во время Второй мировой войны. С 14 по 15 июля 1942 году в Париже и его пригородах было арестовано более 13 тысяч человек, более трети из которых составляли дети. Отправки в концлагеря евреи ожидали на зимнем велодроме "Вель д'Ив".

Президенты Шарль де Голь и Франсуа Миттеран возлагали ответственность за гонения на евреев на коллаборационистский режим Виши.

Фонд по увековечиванию памяти жертв Шоа был создан по инициативе властей Франции в 2000 году. На его счета были переведены деньги за отчужденную в годы войны еврейскую собственность.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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