В Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев

Утром 13 апреля в своей квартире в Саратове был задержан оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Силовики вскрыли квартиру оппозиционера пилой-болгаркой.

В квартире Мальцева проводится обыск. Известно, что оппозиционеру предъявили постановление Басманного суда Москвы об обыске в рамках уголовного дела, однако не сообщается, по какой статье возбуждено дело.

Ранее обыск был проведен у соратника Мальцева Сергея Окунева и еще одного соведущего оппозиционного блога "Артподготовка".

На выборах в Госдуму Мальцев выдвигался по списку "Парнас".





