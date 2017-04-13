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В мире

В Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев

время публикации: 08:46 | последнее обновление: 08:48 блог версия для печати фото
В Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев

Утром 13 апреля в своей квартире в Саратове был задержан оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Силовики вскрыли квартиру оппозиционера пилой-болгаркой.

В квартире Мальцева проводится обыск. Известно, что оппозиционеру предъявили постановление Басманного суда Москвы об обыске в рамках уголовного дела, однако не сообщается, по какой статье возбуждено дело.

Ранее обыск был проведен у соратника Мальцева Сергея Окунева и еще одного соведущего оппозиционного блога "Артподготовка".

На выборах в Госдуму Мальцев выдвигался по списку "Парнас".



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