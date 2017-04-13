В Мар-а-Лаго обнаружено 13 нарушений: клуб Трампа "не соответствует стандартам"

За несколько дней до того, как Мар-а-Лаго посетил глава правительства Японии Синдзо Абэ, ресторанные инспекторы проверили роскошную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде и обнаружили на кухне модного клуба целый ряд нарушений, угрожающих здоровью – от недожаренной рыбы до испорченных холодильников и ржавых полок.

Об этом пишет в четверг, 13 апреля, издание Мiami Нerald.

Инспекторы насчитали 13 упущений, что является рекордным числом для заведения, вступительный взнос которого составляет 200.000 долларов. Три из них были признаны серьезной опасностью для здоровья посетителей – такие, например, как наличие болезнетворных бактерий на тарелках.

В отчете инспекторов говорится, что ресторан Мар-а-Лаго не соответствует минимальным базовым стандартам. Генеральный директор клуба Бернд Лембке не комментирует эту ситуацию.

Издание напоминает, что в прошлом Трамп, который проводит в этом клубе большую часть выходных дней, лично проверял работу персонала и давал указания работникам кухни. В то время инспекторы находили не более двух нарушений за раз.

Однако после того, как хозяин клуба занял пост главы Белого дома, он более не находит время для управления клубом, что отразилось на его работе. Так в 2016 году было обнаружено 11 упущений, а в 2017-м, как уже сообщалось – 13.