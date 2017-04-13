13 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:58
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Пара из Нью-Йорка убила приемного сына после просмотра фильма "Манчестер у моря"

время публикации: 11:53 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати фото
Пара из Нью-Йорка убила приемного сына после просмотра фильма "Манчестер у моря"

Пара из пригорода Сиракуз (штат Нью-Йорк, США), вдохновившись просмотром оскароносного кинофильма "Манчестер у моря", убила своего 16-летнего приемного сына, мальчика с особыми нуждами, и подожгла дом, сообщает Daily News со ссылкой на прокуратуру.

Полиция установила, что преступление было совершено спустя два часа после просмотра фильма, в котором Кейси Аффлек (получивший за эту роль "Оскара"), случайно сжигает свой дом, в результате чего гибнут его трое детей. Героя Аффлека не судят за смерть детей, потому что полиция устанавливает, что дети погибли в результате несчастного случая.

По данным следствия, 35-летний Эрнст Франклин и его супруга 33-летняя Хетер Франклин убили 16-летнего Джеффри Франклина, а потом подожгли дом, чтобы гибель подростка была списана на пожар. Однако вскрытие установило, что мальчик умер до начала пожара. При этом ущерб, причиненный телу подростка пожаром, не позволил судмедэкспертам установить причину смерти Джеффри.

Ранее Хетер Франклин неоднократно писала о трудностях, связанных с медицинскими проблемами Джеффри, в числе которых были проблемы с кишечником и с контролем мочевого пузыря.

После ареста Франклинам были предъявлены обвинения в убийстве, поджоге и сокрытии улик.



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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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