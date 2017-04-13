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В мире

NASA: возможно, на спутнике Сатурна есть жизнь

время публикации: 22:05 | последнее обновление: 22:16 блог версия для печати фото
NASA: возможно, на спутнике Сатурна есть жизнь

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о том, что на одном из спутников Сатурна есть условия для инопланетной жизни.

Открытие было сделано после того, как в 2015 году беспилотный космический аппарат Cassini достиг шестого по величине спутника Сатурна, Энцелада и взял пробы из "фонтана", бьющего из расщелин в его ледовой коре. Спустя полтора года ученые сообщили, что пробы содержат до 1,4 процента молекулярного водорода и до 0,8 процента углекислого газа. Наиболее вероятным источником водорода ученые считают гидротермальные реакции под ледяной коркой спутника. Соответствующее заявление было сделано во время специальной пресс-конференции в Вашингтоне.

Ученые полагают, что если на Энцеладе существуют гидротермальные жерла, то вокруг них могут существовать микроорганизмы подобные тем, что обитают вокруг гидротермальных жерл на дне земных океанов. В земных условиях анаэробные механизмы, не нуждающиеся в солнечном свете, синтезируют из водорода и углекислого газа метан.



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