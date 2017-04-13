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Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" заявил, что его обокрали знакомые

время публикации: 10:13 | последнее обновление: 10:39 блог версия для печати фото
Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" заявил, что его обокрали знакомые

Российский певец Евгений Осин подал заявление о краже в полицию после того, как его знакомые, побывавшие у него в гостях в Москве, похитили его личные вещи, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Судя по публикации, после ухода двух женщин и мужчины, с которыми певец устроил застолье, у него пропали пять мобильных телефонов и деньги. Осин считает, что его обокрали.

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

52-летний Евгений Осин известен, прежде всего, как исполнитель хитов "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Попутчица" и других. Выступал в составе музыкальных коллективов "Ночной колпак", "Кекс", "Николай Коперник", "Альянс", "Дед Мороз", "Браво", "Авалон".

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