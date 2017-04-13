"Глаза-то не отводи": Кремль не видит ничего оскорбительного в словах Сафронкова

В Кремле считают допустимыми высказывания заместителя постоянного представителя России в ОНН Владимира Сафронкова в адрес постпреда Великобритании Мэтью Райкрофта, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом пишет в четверг, 13 апреля, сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на собственного корреспондента.

"Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Они касаются сущности и будущности международных отношений. И проявление мягкотелости чревато в будущем последствиями. Поэтому лучше отстаивать интереса нашей родины, и если потребуется, жестко", – приводит издание слова представителя Кремля.

Накануне на заседании Совбеза ООН, где обсуждался проект резолюции по предполагаемой химатаке в Сирии, заместитель постоянного представителя России Владимир Сафронков публично отчитывал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, который в своем выступлении заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим и применение химоружия", а также что Москва "потеряла доверие".

Сафронков потребовал от Райкрофта "прекратить оскорблять Россию". "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – заявил Сафронков, обращаясь к Райкрофту.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию и другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" – заявил представитель РФ.

То, что представитель России обращается к оппоненту на "ты", а также его настойчивое требование "смотреть ему в глаза", заставило пользователей интернета усомниться в том, что это видео не подвергалось правке.