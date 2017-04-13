13 апреля 2017 г.
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В Москве арестованы четверо участникоd акций протеста, проходивших 26 марта

время публикации: 18:29 | последнее обновление: 18:29 блог версия для печати

Басманный суд Москвы издал ордер на арест четверых подозреваемых по делу о хулиганстве и применении насилия по отношению к полицейским, сообщает 13 апреля сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ранее о задержании четырех подозреваемых по делу о нападении на полицейских во время акции протеста 26 марта сообщалось на сайте СК РФ. Двое из них дали признательные показания. Им предъявили обвинения по трем статьям – 213, 317, 318 УК РФ (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти).

В частности, одного из задержанных обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов, в результате которого тот якобы получил черепно-мозговую травму.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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