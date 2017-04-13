13 апреля 2017 г.
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В мире

Актер Василий Степанов, звезда фильма "Обитаемый остров", выбросился из окна

время публикации: 04:03 | последнее обновление: 04:11 блог версия для печати фото
Актер Василий Степанов, звезда фильма "Обитаемый остров", выбросился из окна

Российский актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выбросился из окна жилого дома в Москве.

"Актер Степанов выбросился из окна жилого пятиэтажного дома на Давыдковской улице. После падения он остался жив", – сообщил РИА Новости в среду, 12 апреля, источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 10 апреля. 31-летний актер упал с высоты третьего этажа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, Василий Степанов получил "многочисленные переломы".

При этом по информации Life.ru, артист выбросился из окна своей квартиры на пятом этаже. Он был доставлен в больницу с переломами таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленными ушибами, пишет издание.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения мужчины, не уточнив подробностей.

"В полицию 10 апреля поступила информация о падении мужчины из окна жилого дома на улице Давыдковская. По данному факту проводится проверка", – сказал представитель пресс-службы.

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