13 апреля 2017 г.
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В мире

На фоне конфликта с Россией Трамп укрепляет связи с Китаем и NATO

время публикации: 09:10 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати

Президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме генерального секретаря NATO генерала Йенса Столтенберга, заявил, что угроза терроризма подчеркнула необходимость альянса.

"Я говорил, что NATO был устаревшим. Теперь это не так", - подчеркнул Трамп, который ранее неоднократно допускал высказывания, вызывавшие опасения союзников США по блоку NATO.

На фоне кризиса в отношениях между США и Россией Трамп в интервью The Wall Street Journal рассказал об укреплении взаимодействия между США и Китаем, опровергнув свою более раннюю критику в адрес руководства этой страны.



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