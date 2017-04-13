На фоне конфликта с Россией Трамп укрепляет связи с Китаем и NATO

Президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме генерального секретаря NATO генерала Йенса Столтенберга, заявил, что угроза терроризма подчеркнула необходимость альянса.

"Я говорил, что NATO был устаревшим. Теперь это не так", - подчеркнул Трамп, который ранее неоднократно допускал высказывания, вызывавшие опасения союзников США по блоку NATO.

На фоне кризиса в отношениях между США и Россией Трамп в интервью The Wall Street Journal рассказал об укреплении взаимодействия между США и Китаем, опровергнув свою более раннюю критику в адрес руководства этой страны.





