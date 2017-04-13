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В мире

United Airlines вернет деньги за билеты всем пассажирам злополучного рейса

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
United Airlines вернет деньги за билеты всем пассажирам злополучного рейса

Авиакомпания United Airlines объявила, что вернет деньги за билеты всем пассажирам рейса, в ходе которого один из пассажиров был силой вытащен из самолета.

Генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос принес извинения за этот инцидент и заверил, что ничего подобного больше не повторится.

Тем временем 69-летний врач Дэвид Дао, которого как "лишнего" пассажира 9 апреля насильно сняли с рейса авиакомпании United Airlines, обратился к адвокатам.

Инцидент произошел на рейсе United Airlines 3411 (Чикаго-Луисвилл). Сначала сообщалось, что компания продала на четыре билета больше, чем было мест в салоне. Потом выяснилось, что было продано правильное число билетов, но потребовались четыре места для членов сменного экипажа, который должен был вернуть самолет из Луисвилла. Однако пассажиров уведомили об "овербукинге" и предложили добровольцам компенсацию: оплаченную ночь в гостинице, 400 долларов и билет на следующий рейс. Затем сумму предлагаемой компенсации повысили до 800 долларов. Но после посадки в салоне обнаружился "лишний" пассажир. Тогда сотрудники United Airlines выбрали пассажира азиатской внешности и попросили его покинуть салон. Когда тот отказался подчиниться, была вызвана охрана аэропорта. Трое охранников применили силу и вытащили упавшего на пол пассажира из самолета.

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