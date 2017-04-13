Бизнесмен Усманов подал иск против Навального и ФБК

В Люблинский суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному и возглавляемому им Фонду борьбы с коррупцией.

Суд должен решить вопрос о принятии иска в течение 5 дней.

Речь идет об иске о защите чести и достоинства. Накануне Навальный назвал ложью заявление Усманова о том, что обмен земельными участками между бизнесменом и фондом "Соцгоспроект" был безденежным.

Усманов настаивает на том, что обменял купленный для сестры участок в подмосковном поселке Знаменское на землю фонда "Соцгоспроект" на Рублевке рядом со своим домом.

Бизнесмен заявил о своих планах подать иск несколько дней назад. Усманов заявил, что Навальный "перешел красную линию", обвинив миллиардера в коррупционных связях с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Напомним, 2 марта на сайте Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) были опубликованы результаты расследования, в ходе которого проверялись сведения об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Расследование показывает, что дорогая недвижимость в Подмосковье и около Сочи, оформленная на благотворительные фонды, принадлежит главе российского правительства. Управляют этими фондами бывшие сокурсники Медведева.

Авторы расследования приходят к выводу, что это имущество, по сути, является взятками, полученными от российских бизнесменов, а также приобреталось на средства, переводившиеся из различных компаний и финансовых структур.





