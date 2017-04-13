МИД Китая: надо устранить "несправедливость" и дать государство палестинцам

Глава МИД КНР Ван И призвал возобновить палестино-израильские переговоры с целью "исправить историческую несправедлисть", которой, по его мнению, является отсутствие собственного государства у палестинцев.

Данное заявление было сделано в четверг в ходе пресс-конференции, состоявшейся по завершении переговоров в Пекине с палестинским коллегой Ван И – главой МИД ПА Риядом аль-Малики, пишет 13 апреля новостное агентство The Associated Press.

Китайский министр считает "несправедливым" тот факт, что спустя 70 лет после издания резолюции ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское государства, палестинцы все еще не обрели независимость.

"Так не может больше продолжаться – эту историческую несправедливость следует исправить", – приводит издание слова Ван И. Аль-Малики, со своей стороны, призвал Китай приложить "еще больше усилий" для установления мира на Ближнем Востоке.

Авторы статьи напоминают, что в марте этого года Пекин посетил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, который обсудил с китайским руководством укрепление экономических связей между двумя странами.