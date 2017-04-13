13 апреля 2017 г.
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В мире

МИД Китая: надо устранить "несправедливость" и дать государство палестинцам

время публикации: 17:33 | последнее обновление: 17:51 блог версия для печати фото
Рияд аль-Малики и Ван И

Глава МИД КНР Ван И призвал возобновить палестино-израильские переговоры с целью "исправить историческую несправедлисть", которой, по его мнению, является отсутствие собственного государства у палестинцев.

Данное заявление было сделано в четверг в ходе пресс-конференции, состоявшейся по завершении переговоров в Пекине с палестинским коллегой Ван И – главой МИД ПА Риядом аль-Малики, пишет 13 апреля новостное агентство The Associated Press.

Китайский министр считает "несправедливым" тот факт, что спустя 70 лет после издания резолюции ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское государства, палестинцы все еще не обрели независимость.

"Так не может больше продолжаться – эту историческую несправедливость следует исправить", – приводит издание слова Ван И. Аль-Малики, со своей стороны, призвал Китай приложить "еще больше усилий" для установления мира на Ближнем Востоке.

Авторы статьи напоминают, что в марте этого года Пекин посетил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, который обсудил с китайским руководством укрепление экономических связей между двумя странами.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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